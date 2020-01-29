Нацбанк показав, як відрізнити справжні гроші від підроблених: відео

Експерт Національного банку України Михайло Луценко на прикладі купюри номіналом 200 гривень розповів, як відрізнити справжні гроші від підроблених. Зокрема, експерт назвав аспекти, на які найперше потрібно звертати увагу.

Відеопояснення того, як правильно відрізнити справжню 200-гривневу банкноту, публікує у ютубі Національний банк України. Цікаво: Скільки грошей має "у руках" кожен українець – у середньому: дані НБУ Чим підроблені 200 гривень відрізняються від справжніх матеріал друку :

папір, на якому надрукована підробка, тактильно відрізняється від справжнього банкнотного паперу;

: папір, на якому надрукована підробка, тактильно відрізняється від справжнього банкнотного паперу; водяний знак :

при розгляді підробки проти світла можна помітити, що імітований у підробці водяний знак відрізняється від справжнього відсутністю об'єму та світлого елементу;

: при розгляді підробки проти світла можна помітити, що імітований у підробці водяний знак відрізняється від справжнього відсутністю об'єму та світлого елементу; оптична зміна захисного елементу :

при зміні кута нахилу число "200" у правому нижньому куті купюри повинно змінювати свій колір, чого не відбувається з підробленою банкнотою;

: при зміні кута нахилу число "200" у правому нижньому куті купюри повинно змінювати свій колір, чого не відбувається з підробленою банкнотою; відсутність інфрачервоного та магнітного захисту:

такі підробки гарантовано визначаються при машинній обробці готівки. Михайло Луценко також підкреслив, що Національний банк постійно моніторить стан вилучення з обігу підроблених банкнот. Відтак кількість підробок є стабільно низькою. Як відрізнити справжні гроші від підробок: дивіться відео