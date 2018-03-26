Нацбанк покупает ковры на полмиллиона

Национальный банк объявил тендер на закупку ковровых дорожек на общую сумму более 500 тысяч гривен.

Об этом говорится в тендерной документации НБУ, которая появилась в системе публичных закупок ProZorro, информируют "Украинские Новости".

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В Нацбанке хотят купить 42 ковровые полипропиленовые дорожки. К коврам есть конкретные требования: они должны быть бежевого цвета с орнаментом в красно-темных цветах прямоугольной формы по краям дорожки.

Дорожки должны быть различной длины – 1 метр, 1,5 метра, 2 метра и 3 метра. Общая площадь – 917,55 метров квадратных.

За ковры, которые постелят в коридорах НБУ, у регулятора готовы отдать 503 955 гривен.

Период уточнений установлен до 26 марта, а период обжалования условий – 1 апреля.

Все, кто хотят подать заявку для участия в тендере, имеют время до 5 апреля 2018 года, а начало аукциона запланировано на 6 апреля 2018 года.

В НБУ рассчитывают, что новые ковры будут у них уже до конца года.