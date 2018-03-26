19:12
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Нацбанк купує килимів на півмільйона

98 Читать новость на русском
НБУ закупить килимів на півмільйона
НБУ закупить килимів на півмільйона / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Національний банк оголосив тендер на закупівлю килимових доріжок на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Про це йдеться тендерній документації НБУ, яка з’явилась у системі публічних закупівель ProZorro, інформують "Українські Новини".

Читайте також: "Прозорий" лютий: 2 мільярди на продукти та мільярд на реконструкцію аеропорту "Бориспіль"

У Нацбанку хочуть придбати 42 килимові поліпропіленові доріжки. До килимів є конкретні вимоги: вони мають бути бежевого кольору з орнаментом у червоно-темних квітах прямокутної форми по краях доріжки.

Доріжки мають бути різної довжини – 1 метр, 1,5 метра, 2 метри та 3 метри. Загальна площа – 917,55 метрів квадратних.

За килими, які простелять у коридорах НБУ, у регулятора готові віддати 503 955 гривень.

Період уточнень установлено до 26 березня, а період оскарження умов – 1 квітня.

Усі, хто хочуть подати заявив для участі в тендері, мають час до 5 квітня 2018 року, а початок аукціону запланований на 6 квітня 2018 року.

У НБУ розраховують, що нові килими будуть у них вже до кінця року.

Теги: Новини України НБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук