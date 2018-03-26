Нацбанк купує килимів на півмільйона

Національний банк оголосив тендер на закупівлю килимових доріжок на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Про це йдеться тендерній документації НБУ, яка з’явилась у системі публічних закупівель ProZorro, інформують "Українські Новини".

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У Нацбанку хочуть придбати 42 килимові поліпропіленові доріжки. До килимів є конкретні вимоги: вони мають бути бежевого кольору з орнаментом у червоно-темних квітах прямокутної форми по краях доріжки.

Доріжки мають бути різної довжини – 1 метр, 1,5 метра, 2 метри та 3 метри. Загальна площа – 917,55 метрів квадратних.

За килими, які простелять у коридорах НБУ, у регулятора готові віддати 503 955 гривень.

Період уточнень установлено до 26 березня, а період оскарження умов – 1 квітня.

Усі, хто хочуть подати заявив для участі в тендері, мають час до 5 квітня 2018 року, а початок аукціону запланований на 6 квітня 2018 року.

У НБУ розраховують, що нові килими будуть у них вже до кінця року.