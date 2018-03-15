"Прозорий" февраль: 2 миллиарда на продукты и миллиард на реконструкцию аэропорта "Борисполь"

В феврале через систему публичных закупок Prozorro были организованы 25 тысяч тендеров на 25 миллиардов гривен. При этом экономия государственных средств составила 1,7 миллиарда гривен, то есть почти 6,44%.

Журналисты сайта "24" и специалисты системы ProZorro продолжают ежемесячные исследования рынка публичных закупок.

Что чаще всего закупали в ProZorro

Самым популярным предметом закупки стали продукты питания. В феврале было подписано 8,4 тыс. таких договоров на 1,9 млрд грн. Очень активно закупали нефтепродукты – 2,7 тыс. тендеров на 5,8 млрд грн. Медицинских товаров закупили аж на 460 млн грн. В сельскохозяйственной сфере было подписано 1,5 тыс. договоров на 340 млн грн и чуть больше 1 тыс. тендеров на услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

Самые крупные тендеры

Реконструкция аэропорта "Борисполь" обошлась в 1 млрд грн. Работы будут выполняться победителем тендера ООО "АЛЬТИС-КОНСТРАКШН".

В 630 млн грн обошлось эксплуатационное содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в Винницкой области.

Тендеры на дизельное топливо от "Укрзализныци" вошли в пятерку лидеров – топливо покупается за 580 млн грн, 525 млн грн и 520 млн грн.

Чаще всего побеждали

Безоговорочным лидером по количеству договоров стало ООО "Ливайн Торг", которое подписало 347 договоров на 116 млн грн. ООО "Юг Экстраторг" расположился на второй строчке с 180 договорами на 10 млн грн. Третью строчку заняло ЧП "ОККО КОНТРАКТ" с 162 тендерами на 83 млн грн. ООО "Бадм-Б" одержало победу в 150 тендерах на 40 млн грн и ПАО "Базис" выиграло 138 тендеров на 6,2 млн грн.

Наибольшая экономия

ПАО "Укргаздобыча" стало лидером экономии в феврале – для государства было сохранено 145 млн грн. "Укрзализныця" сэкономила 115 млн грн и получила "серебро" среди самых экономных. "Бронза" отошла к ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", которая сэкономила 50 млн грн. "Вольногорский горно-металлургический комбинат" ЗАО "ОГХК" сохранил для государства 47 млн грн. Еще 38 млн грн было сэкономлено службой автомобильных дорог в Винницкой области.

Читайте также: "Прозорий" январь: 1,5 миллиарда экономии за месяц