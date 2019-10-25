Нацбанк вводит банкноту номиналом 1000 гривен: фото

25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

С пятницы 25 октября 2019 года новые банкноты стали обязательными для принятия в качестве платежного средства. Это самый большой номинал бакнот, существующих в Украине.

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Новая банкнота будет голубого цвета, на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского, а на другой здание Национальной академии наук Украины.



Так будет выглядеть банкнота номиналом 1000 гривен / Фото: Нацбанк

В 2019 году НБУ планирует также ввести в обращение монету номиналом 5 гривен.

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Кроме того, Нацбанк с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Эти монеты перестанут быть платежным средством в Украине, ими нельзя будет рассчитываться в магазинах и других заведениях.

В то же время, без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов можно будет в течение следующих трех лет:

до 30 сентября 2020 включительно – во всех отделениях украинских банков;

до 30 сентября 2022 включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Также начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении, поэтому ими можно будет расплачиваться. Все же те монеты, которые попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

Для чего вводят новые банкноты и выводят из обращения монеты?

Нацбанке считают, что все это увеличит удобство расчетов украинцев, а также приведет к большей экономии бюджета. В частности потому, что государство уменьшит расходы на чеканку новых монет малых номиналов.



После завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала – номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

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