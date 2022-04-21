В Нацбанке рассказали, как быть с обменом поврежденных иностранных банкнот во время войны

Украинцы могут принести поврежденные иностранные банкноты в банки и получить возмещение. В Нацбанке рассказали все детали такой сделки.

Обратите внимание, что Нацбанк не совершает каких-либо валютно-обменных операций для физических лиц. Так что обменять иностранные банкноты там нельзя.

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За поврежденные иностранные банкноты можно получить возмещение

Украинские банки принимают на инкассо иностранные банкноты, которые в процессе обращения значительно износились или имеют повреждения. Условия сделки определяются самими финучреждениями вместе с банком-корреспондентом.

То есть банк отправляет иностранному банку-корреспонденту значительно изношенные банкноты иностранной валюты для получения от него возмещения за эти банкноты,

– рассказали в Нацбанке.

Банки имеют право устанавливать самостоятельно сроки выплаты возмещения клиентам. Выплата может производиться непосредственно после приема банкнот или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента.

Банки принимают банкноты со следующими повреждениями:

обожженные, прожженные, ветхие (поврежденные в результате длительного действия влаги, химикатов или с признаками гниения);

разорванные или разрезанные на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты – удаленные цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-сменные элементы защиты;

с измененным первоначальным цветом бумаги или изображений;

с локальными загрязнениями, в том числе видимыми в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, в частности с такими, что вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

с явными типографскими недостатками.

Работник кассы самостоятельно определяет степень износа иностранных банкнот. Он руководствуется требованиями обмена, список которых указан в договоре украинского банка с банком-корреспондентом. Обратите внимание, что финучреждения взимают комиссию за обмен изношенной или поврежденной иностранной банкноты, согласно установленным ими тарифам.

Банкноты проверяют на признаки подделки

Процедура обмена валюты, принятой на инкассо, может длиться долго. Ее термин отличается в разных учреждениях, поэтому точное время следует уточнять непосредственно у работника кассы

При операциях с иностранной валютой есть определенные риски. Они обусловлены тем, что условия обмена поврежденных банкнот определяются, в частности, договором финучреждения с иностранным банком-корреспондентом. Кроме того, если кассир сомневается в подлинности банкноты, ее изымают и направляют на исследования в Нацбанк. Его производят бесплатно.

Люди, желающие обменять такие банкноты, должны заполнить соответствующее заявление. Если деньги оказались подлинными, их возвращают банку. Он должен отдать их владельцу, который может по желанию обменять эту валюту или отдать инкассо.

В свою очередь, поддельные деньги изымают без возмещения их стоимости. После этого банк передает всю информацию правоохранителям для расследования.

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Во время военного положения украинским финучреждениям запрещено совершать какие-либо валютные операции с российскими или белорусскими рублями.