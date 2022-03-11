Нацгвардеец рассказал, как с рекордного расстояния обезвредил вражеского снайпера

Военный из Николаева рассказал, как получил приказ ликвидировать врага, дистанция до которого от бойца была ориентировочно 1 тысяча метров.

Враг находился недалеко от передовых позиций украинских защитников, гвардеец успешно обезвредил его несмотря на значительное расстояние и сложность.

Внимание Гвардейский пулеметчик ликвидировал российского снайпера с расстояния более километра

Военный рассказал, что удалось это ему, в частности, благодаря совместной работе с корректировщиком. Впоследствии оказалось, что убитый враг уже несколько дней обстреливал позицию ВСУ.

Я работал совместно с корректировщиком с помощью оптики. Сделав несколько очередей, враг был ликвидирован. Через некоторое время разведка подтвердила ликвидацию и доложила, что это был вражеский снайпер, который несколько дней не давал покоя нашим бойцам,

– рассказал нацгвардеец.

Далее герой рассказал, что настроен героически и не даст врагу шанса захватить его родной город.

Отступать, а тем более пускать в родной город оккупантов я не собираюсь! И все мои боевые побратимы настроены так же. Мы не простим слезы и боль наших женщин, детей, сотни погибших и искалеченных мирных жителей,

– добавил защитник.

Нацгвардеец рассказал, как ему удалось обезвредить врага с дистанции 1 000 метров – видео