Такая информация была опубликована в телеграмм-канале МИД Украины. К сообщению было прикреплено видео момента уничтожения танка русских оккупантов.

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Еще одной победой стало уничтожение диверсионной группы оккупантов. У них после обысков были найдены документы, подтверждающие принадлежность к армии РФ, а также радиостанцию.

Теперь слушать врага станет проще. И удары станут более точными. Мы не сдадим Мариуполь!

– сообщили в МИД Украины.

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