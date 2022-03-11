Таку інформацію опублікували у телеграм-каналі МЗС України. До допису було прикріплено відео моменту знищення танка російських окупантів.

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Ще однією перемогою стало знищення диверсійної групи окупантів. У них після обшуків знайшли документи, які підтверджують приналежність до армії РФ, а також радіостанцію.

Тепер слухати ворога стане простіше. І удари стануть більш точними. Ми не здамо Маріуполь!

– повідомили в МЗС України.

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