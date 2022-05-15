Бойцы Нацгвардии исполнили песню по-разному. Кто-то пел в сопровождении гитары, а кто-то акапельно. После этого они поблагодарили Kalush Orchestra за победу в конкурсе.

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Как Нацгвардейцы перепели победную песню

Первыми перепели победный хит трое нацгвардейцев – двое пели, третий играл на гитаре. Затем в видео появились и другие бойцы Нацгвардии.

В завершение видео один из бойцов Нацгвардии поблагодарил группу Kalush Orchestra за победу на конкурсе в Турине и подчеркнул, что победа в войне также за Украиной. Кроме того, Нацгвардия поблагодарила музыкантов за поддержку "Азовстали" со сцены конкурса.

Украина победила на Евровидении – победит и на войне. Слава Украине!

– подчеркнул нацгвардеец.

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Украина победила на Евровидении

66-й песенный конкурс Евровидения в этом году принимал итальянский город Турин. Украину на нем представила группа Kalush Orchestra.

Несмотря на войну в Украине, наши представители выступили на сцене конкурса и после первого полуфинала 10 мая уверенно вырвались в финал.

После выступления в финале, 14 мая, фронтмен группы Олег Псюк призвал Европу поддержать Украину, спасти Мариуполь и "Азовсталь", где наши военные находятся в окружении оккупантов. Такое заявление со сцены конкурса могло угрожать дисквалификацией Украины, однако организаторы конкурса заявили, что считают слова Псюка не политическим, а гуманитарным призывом с учетом ситуации.

После того, как Олег Псюк со сцены конкурса сказал о Мариуполе, поисковые запросы в сети выросли – в Европе начали интересоваться происходящим на "Азовстале". Защитники Мариуполя поблагодарили группу за поддержку.

В итоге Kalush Orchestra торжествовали , получив 631 балл, из которых рекордные 439 баллов – от телезрителей. 28 стран из 39 возможных отдали Украине самый высокий балл.

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Кстати, это уже третья победа Украины на конкурсе. Впервые победу одержала Руслана в 2004 году в Стамбуле, а в 2016 году Джамала торжествовала в Стокгольме.

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