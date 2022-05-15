Бійці Нацгвардії виконали пісню по-різному. Хтось співав у супроводі гітари, а хтось акапельно. Після цього вони подякували Kalush Orchestra за перемогу в конкурсі.

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Як Нацгвардійці переспівали переможну пісню

Першими переспівали переможний хіт троє нацгвардійців – двоє співали, третій грав на гітарі. Потім у відео з'явилися й інші бійці Нацгвардії.

На завершення відео, один із бійців Нацгвардії подякував гурту Kalush Orchestra за перемогу на конкурсі в Турині та наголосив, що перемога у війні також за Україною. Крім того, Нацгвардія висловила подяку музикантам за підтримку "Азовсталі" зі сцени конкурсу.

Україна перемогла на Євробаченні – переможе й на війні. Слава Україні!

– наголосив нацгвардієць.

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Україна перемогла на Євробаченні

66-ий пісенний конкурс Євробачення цього року приймало італійське місто Турин. Україну на ньому представив гурт Kalush Orchestra.

Попри війну в Україні, наші представники таки виступили на сцені конкурсу і після першого півфіналу 10 травня впевнено вирвалися у фінал.

Після виступу у фіналі, 14 травня, фронтмен гурту Олег Псюк закликав Європу підтримати Україну, врятувати Маріуполь та "Азовсталь", де наші військові перебувають в оточенні окупантів. Така заява зі сцени конкурсу могла загрожувати дискваліфікацією України, однак організатори конкурсу заявили, що вважають слова Псюка не політичним, а гуманітарним закликом з огляду на ситуацію.

Після того, як Олег Псюк зі сцени конкурсу сказав про Маріуполь, пошукові запити в мережі зросли – у Європі почали цікавитися тим, що відбувається на "Азовсталі". Захисники Маріуполя подякували гурту за підтримку.

У підсумку Kalush Orchestra тріумфували , отримавши 631 бал, з яких рекордні 439 балів – від телеглядачів. 28 країн з 39 можливих віддали Україні найвищий бал.

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До слова, це вже третя перемога України на конкурсі. Вперше перемогу здобула Руслана у 2004 році в Стамбулі, а в 2016 році Джамала тріумфувала в Стокгольмі.

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