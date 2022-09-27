Журналисты-расследователи выяснили, что за 26 квартир для военных Нацгвардия заплатила 54 миллиона гривен. Их покупали в июле и сентябре 2022 года.

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По данным журналистов, квартиры закупали у компаний, объединяющих бывший нардеп от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко. Деньги перечислили на закрытый венчурный фонд "Княгиня Ярославна".

Этот фонд указан во всех электронных декларациях, подаваемых Исаенко в 2019 – 2021 годах. Он конечный бенефициар фонда.

Кроме того, в расследовании обратили внимание, что фонд собирает деньги на строительство жилья, строящегося группой компаний Perfect Group. В 2019 году эта группа вместе с фондом фигурировали по уголовному делу, которое касалось неуплаты налогов.

Позиция Нацгвардии