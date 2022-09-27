Журналісти-розслідувачі з'ясували, що за 26 квартир для військових Нацгвардія заплатила 54 мільйони гривень. Їх купували у липні та вересні 2022 року.
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За даними журналістів, квартири закуповували у компаній, які об'єднує колишній нардеп від ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко. Гроші перерахували на закритий венчурний фонд "Княгиня Ярославна".
Цей фонд зазначений у всіх електронних деклараціях, які подавав Ісаєнко у 2019 – 2021 роках. Він є кінцевим бенефіціаром фонду.
Крім того, у розслідуванні звернули увагу, що фонд збирає гроші на будівництво житла, яке будує група компаній Perfect Group. У 2019 році ця група разом з фондом фігурували у кримінальній справі, яка стосувалась несплати податків.
Позиція Нацгвардії
Журналісти надіслали запит Нацгвардії щодо розслідування. Там повідомили, що гроші на квартири передбачені бюджетом. Житло буде розподілене серед військовослужбовців та членів їхніх сімей у порядку черговості.
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