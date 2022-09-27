Журналісти-розслідувачі з'ясували, що за 26 квартир для військових Нацгвардія заплатила 54 мільйони гривень. Їх купували у липні та вересні 2022 року.

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За даними журналістів, квартири закуповували у компаній, які об'єднує колишній нардеп від ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко. Гроші перерахували на закритий венчурний фонд "Княгиня Ярославна".

Цей фонд зазначений у всіх електронних деклараціях, які подавав Ісаєнко у 2019 – 2021 роках. Він є кінцевим бенефіціаром фонду.

Крім того, у розслідуванні звернули увагу, що фонд збирає гроші на будівництво житла, яке будує група компаній Perfect Group. У 2019 році ця група разом з фондом фігурували у кримінальній справі, яка стосувалась несплати податків.

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