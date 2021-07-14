Нацгвардия показала мощные кадры с тренировок своих водолазов: фото, видео

Водолазы Нацгвардии прошли масштабные учения в Черном море с участием военной авиации. Они происходили на территории Тендровской косы.

Красноречивые кадры с тренировок обнародовали в фейсбуке. В соответствующей публикации отметили, что адреналин в видео зашкаливает.

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"После такого жаркого дня, как сегодня (13 июля – 24 канал), смотреть видео с учений водолазов Нацгвардии на Тендровской косе вдвойне приятно", – говорится в публикации.

Отметим, что кроме водолазов Нацгвардии, в учениях приняли участие и боевые пловцы военно-морских сил, сил специальных операций ВСУ и Госпогранслужбы.

Тренировка водолазов в Черном море: смотрите видео Нацгвардии

Подробности о тренировках

Боевые пловцы тренировались, в частности, ориентироваться по сигналам, буксировать группу водолазов, вести огонь под водой из специального подводного оружия и обезвреживать врага.

Кроме этого, они отработали "захват" морского судна с помощью специального оборудования, десантирование пловцов с плавсредств и воздушного судна, поднятие на штурмовом ходу.

Тренировка водолазов в Черном море / Фото Нацгвардии