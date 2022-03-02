Нацгвардия Украины опубликовала новое мощное видео
2 марта 2022 , 11:38Читати новину українською
Источник:Телеканал Рада
Национальная гвардия Украины опубликовала новое видео наших защитников, стоящих на страже нашего покоя. Эпическое видео с украинскими военными дает понять – украинцы под надежной защитой.
Лента на полминуты показала Национальную гвардию, борющуюся на фронтах с русскими оккупантами.
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Мощное видео Национальной гвардии:
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