Нацгвардия Украины опубликовала новое мощное видео

2 марта 2022 , 11:38
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Источник:

Телеканал Рада

Национальная гвардия Украины опубликовала новое видео наших защитников, стоящих на страже нашего покоя. Эпическое видео с украинскими военными дает понять – украинцы под надежной защитой.

Лента на полминуты показала Национальную гвардию, борющуюся на фронтах с русскими оккупантами.

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Мощное видео Национальной гвардии:

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Автор: Ярослава Прадід