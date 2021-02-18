Нацгвардейцы будут оставаться в Вашингтоне: в чем причина
Полиция Капитолия обратилась к Нацгвардии с просьбой продлить срок пребывания военных в Вашингтоне. В столице США существует угроза новых беспорядков.
Источник:CNN
Беспокойство у силовиков вызвали обсуждения среди сторонников теории заговора QAnon. Сторонники движения Q считают, что 4 марта может состояться "инаугурация" 45-го президента Дональда Трампа.
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Призывы собраться у Капитолия на "инаугурацию" бывшего главы государства распространяются в социальных сетях.
Нацгвардейцы останутся в Вашингтоне
Около 5 тысяч нацгвардейцев будут оставаться в Вашингтоне. Военные будут обеспечивать охрану порядка в американской столице до 12 марта.
Стоит отметить, что еще в январе 2021 года СМИ сообщали, что национальная гвардия США, чьи силы развернули в Вашингтоне после штурма Капитолия, пробудет в столице до конца марта.
Что такое движение QAnon?
Зародилось это движение в интернете. В октябре 2017 года на форуме под названием 4chan анонимный пользователь под ником Q запустил свою первую теорию заговора.
За основу при этом он взял миф о том, что в одной из пиццерий в штате Вашингтон действует группировки педофилов, связанных с Хиллари Клинтон ("Пицагейт"). Этот миф зародился еще во время предвыборной кампании в США 2016 года.
Сторонники движения Q верят в мировое правительство, которое похищает детей, и считают Дональда Трампа спасителем мира.
Беспорядки в Вашингтоне: коротко
- Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс.
- Они хотели помешать объявлению официальных результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
- В результате 5 человек погибли, многие получили ранения.
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