Нацгвардійці залишатимуться у Вашингтоні: в чому причина
Поліція Капітолія звернулась до Нацгвардії з проханням продовжити термін перебування військових у Вашингтоні. У столиці США існує загроза нових заворушень.
Джерело:CNN
Занепокоєння у силовиків викликали обговорення серед прихильників теорії змови QAnon. Прибічники руху Q вважають, що 4 березня може відбутись "інавгурація" 45-го президента Дональда Трампа.
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Заклики зібратись біля Капітолія на "інавгурацію" колишнього глави держави поширюються у соціальних мережах.
Нацгвардійці залишаться у Вашингтоні
Близько 5 тисяч нацгвардійців залишатимуться у Вашингтоні. Військові забезпечуватимуть охорону порядку в американській столиці до 12 березня.
Варто зазначити, що ще у січні 2021 року ЗМІ повідомляли, що національна гвардія США, чиї сили розвернули у Вашингтоні після штурму Капітолія, пробуде у столиці до кінця березня.
Що таке рух QAnon?Зародився цей рух в інтернеті. У жовтні 2017 року на форумі, що називається 4chan, анонімний користувач під ніком Q запустив свою першу теорію змови.
За основу при цьому він узяв міф про те, що в одній із піцерій у штаті Вашингтон діє угруповання педофілів, пов'язаних із Гілларі Клінтон ("Піцагейт"). Цей міф зародився ще під час передвиборчої кампанії у США 2016 року.
Прихильники руху Q вірять у світовий уряд, що викрадає дітей, і вважають Дональда Трампа рятівником світу.
Заворушення у Вашингтоні: коротко
- Прихильники Трампа 6 січня 2021 року увірвались до Капітолія, де засідав Конгрес.
- Вони хотіли перешкодити оголошенню офіційних результатів президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.
- У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення.
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