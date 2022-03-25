С начала масштабного вторжения в Украину вернулись уже более 400 тысяч украинцев

Каждый день в Украину возвращается все больше наших земляков. Так, с начала российской агрессии домой заехали 400 тысяч украинцев.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины. В частности за последние сутки украинскую границу пересекли более 19 тысяч человек.

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Большинство возвращается, чтобы защищать Украину

Среди тех 19 тысяч людей, которые за последние сутки заехали в Украину, 16 тысяч – украинцы. Большинство из них – мужчины, которые планируют пополнить силы обороны нашего государства.

В общем, с начала российского вторжения 24 февраля, в Украину вернулось почти 400 тысяч украинцев.

В ГПСУ подчеркнули, что практически все пункты пропуска на западной границе (кроме "Дзвинкове") работают круглосуточно. Пограничники не только оформляют людей и транспорт, но и занимаются пропуском гуманитарной помощи для украинцев.

Сотрудники ГПСУ напоминают о том, что в фейсбуке можно получать актуальные данные о загруженности пунктов пропуска. Речь идет о тех пунктах, которые работают на границах с ЕС, а также Молдовой (на Буковине). Актуальные данные по этой ссылке обновляются каждые два часа.

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