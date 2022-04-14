С начала российского вторжения в Украину погибли 197 детей

В Украине подтверждена гибель 197 детей в результате военных действий. Однако эти данные могут быть значительно выше.

В целом из-за войны в Украине пострадали больше 548 детей – 197 погибли и более чем 351 ребенок получил ранения разной степени тяжести.

К теме ООН заявляет о почти 2 тысячах гражданских жертв в результате вторжения России

Как отметили в Офисе генерального прокурора, эти данные не окончательные. Так как еще продолжаются активные боевые действия, а часть территории Украины – под временной оккупацией.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего детей пострадали: в Донецкой области – 115, Киевской – 105, Харьковской – 81, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, Киеве – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Случаи убийства детей российскими оккупантами

Чуть ли не самый кровавый случай, когда одновременно погибло немало детей в результате российской атаки – ракетный удар по вокзалу Краматорска. Число детей, которые погибли в результате обстрела увеличилось до 7. В больнице умерли еще два ребенка.

Находят тела детей и в Буче и в Гостомеле. Там были обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

Есть случаи, когда дети погибают в результате обстрелов автомобилей. В феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльскую зону вблизи села Дитятки российские военнослужащие расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли отец и его несовершеннолетний сын.