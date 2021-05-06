С начала действия режима прекращения огня на востоке Украины погибли десятки украинских воинов. Все из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

Данные о погибших и раненых сообщил постоянный представитель Украины Евгений Цимбалюк в Вене во время заседания Постоянного совета ОБСЕ. Оно состоялось в четверг, 6 мая.

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"С 27 июля 2020 года 34 украинских военнослужащих убили, а более сотни ранены", – заявил Цимбалюк.

Такова цена наших усилий, направленных на сохранение режима прекращения огня и обеспечение безопасности для гражданского населения,

– добавил он.

Нарушение режима "тишины"

Представитель Украины также сообщил международным делегациям, которые присутствовали на заседании, о том, что за 9 месяцев – с июля 2020 года – вооруженные формирования оккупационных сил России совершили почти 1400 нарушений режима прекращения огня.

Минимум 246 из них – с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Оккупанты 16 раз обстреливали жилые кварталы.

Также зафиксировали 34 случая дистанционного минирования россиянами.

Еще 67 раз российская сторона использовала запрещенные беспилотники.

По словам Цимбалюка, большинство данных подтвердили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, как он добавил, способность контролировать ситуацию с безопасностью "серьезно подорвана из-за введенных Россией ограничений".

Какова причина нарушения режима прекращения огня

Посол отметил, что российская сторона связывает установление режима "тишины" на Донбассе с выполнением необоснованных требований Кремля. Они якобы касаются прямой кооперации Вооруженных сил Украины с незаконными вооруженными формированиями.

Россия дает указания этим подконтрольным формированиям продолжать обстрелы, "пока шантаж Кремля не достигнет своей цели".

Важно. 6 мая, в результате прицельного обстрела со стороны российских оккупантов погиб 1 украинский военный, еще 1 получил осколочное ранение.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала