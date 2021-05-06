С начала "тишины" на Донбассе 34 украинских военных погибли, еще 100-получили ранения
С начала действия режима прекращения огня на востоке Украины погибли десятки украинских воинов. Все из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.
Источник:Укринформ
Данные о погибших и раненых сообщил постоянный представитель Украины Евгений Цимбалюк в Вене во время заседания Постоянного совета ОБСЕ. Оно состоялось в четверг, 6 мая.
Внимание ТКГ не договорилось о "пасхальном перемирии" на Донбассе
"С 27 июля 2020 года 34 украинских военнослужащих убили, а более сотни ранены", – заявил Цимбалюк.
Такова цена наших усилий, направленных на сохранение режима прекращения огня и обеспечение безопасности для гражданского населения,
– добавил он.
Нарушение режима "тишины"
Представитель Украины также сообщил международным делегациям, которые присутствовали на заседании, о том, что за 9 месяцев – с июля 2020 года – вооруженные формирования оккупационных сил России совершили почти 1400 нарушений режима прекращения огня.
- Минимум 246 из них – с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- Оккупанты 16 раз обстреливали жилые кварталы.
- Также зафиксировали 34 случая дистанционного минирования россиянами.
- Еще 67 раз российская сторона использовала запрещенные беспилотники.
По словам Цимбалюка, большинство данных подтвердили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, как он добавил, способность контролировать ситуацию с безопасностью "серьезно подорвана из-за введенных Россией ограничений".
Какова причина нарушения режима прекращения огня
Посол отметил, что российская сторона связывает установление режима "тишины" на Донбассе с выполнением необоснованных требований Кремля. Они якобы касаются прямой кооперации Вооруженных сил Украины с незаконными вооруженными формированиями.
Россия дает указания этим подконтрольным формированиям продолжать обстрелы, "пока шантаж Кремля не достигнет своей цели".
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью