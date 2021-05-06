Від початку дії режиму припинення вогню на сході України загинули десятки українських воїнів. Все через обстріли з боку російських окупантів.

Дані про загиблих та поранених повідомив постійний представник України Євгеній Цимбалюк у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ. Воно відбулось у четвер, 6 травня.

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"З 27 липня 2020 року 34 українських військовослужбовців вбили, а понад сотню поранено", – заявив Цимбалюк.

Такою є ціна наших зусиль, спрямованих на збереження режиму припинення вогню та забезпечення безпеки для цивільного населення,

– додав він.

Порушення режиму "тиші"

Представник України також повідомив міжнародним делегаціям, які були присутні на засіданні, про те, що за 9 місяців – з липня 2020 року – збройні формування окупаційних сил Росії здійснили майже 1400 порушень режиму припинення вогню.

Мінімум 246 з них – із використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти 16 разів обстрілювали житлові квартали.

Також зафіксували 34 випадки дистанційного мінування росіянами.

Ще 67 разів російська сторона використовувала заборонені безпілотники.

За словами Цимбалюка, більшість даних підтвердили у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Попри це, як він додав, здатність контролювати безпекову ситуацію "серйозно підірвана через введені Росією обмеження".

Яка причина порушення режиму припинення вогню

Посол наголосив на тому, що російська сторона пов'язує встановлення режиму "тиші" на Донбасі з виконанням необґрунтованих вимог Кремля. Вони нібито стосуються прямої кооперації Збройних сил України з незаконними збройними формуваннями.

Росія дає вказівки цим підконтрольним формуванням продовжувати обстріли, "допоки шантаж Кремля не досягне своєї мети".

Важливо. 6 травня, внаслідок прицільного обстрілу з боку російських окупантів загинув 1 український військовий, ще 1 отримав осколкове поранення.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу