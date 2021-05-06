Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників біля Новотроїцького. На жаль, загинув військовий ЗСУ.

Бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Російські найманці гатили з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також зі стрілецької зброї.

Зауважимо, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Є загиблий та поранений

Внаслідок обстрілу український військовий отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя йому не вдалося.

Інший захисник отримав осколкове поранення. Йому надали необхідну допомогу та евакуювали до лікарні. Його стан наразі важкий.

Ситуація на Донбасі у травні

У перший день травня окупанти скинули осколкові гранати на позиції військових ЗСУ поблизу Водяного. 1 військовий отримав поранення.

5 травня внаслідок ворожих обстрілів постраждали 2 українських військовослужбовців. Їх оперативно евакуювали до медичних закладів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу