Оккупанты убили военного ВСУ на Донбассе, еще один боец в тяжелом состоянии
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников у Новотроицкого. К сожалению, погиб военный ВСУ.
Источник:фейсбук ООС
Боевики совершили прицельный обстрел позиций ВСУ. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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Российские наемники били из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия.
Заметим, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.
Есть погибший и раненый
В результате обстрела украинский военный получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь ему не удалось.
Другой защитник получил осколочное ранение. Ему оказали необходимую помощь и эвакуировали в больницу. Его состояние сейчас тяжелое.
Ситуация на Донбассе в мае
- В первый день мая оккупанты сбросили осколочные гранаты на позиции военных ВСУ вблизи Водяного. 1 военный получил ранения.
- 5 мая в результате вражеских обстрелов пострадали 2 украинских военнослужащих. Их оперативно эвакуировали в медицинские учреждения.
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