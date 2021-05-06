Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников у Новотроицкого. К сожалению, погиб военный ВСУ.

Боевики совершили прицельный обстрел позиций ВСУ. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Российские наемники били из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия.

Заметим, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Есть погибший и раненый

В результате обстрела украинский военный получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь ему не удалось.

Другой защитник получил осколочное ранение. Ему оказали необходимую помощь и эвакуировали в больницу. Его состояние сейчас тяжелое.

Ситуация на Донбассе в мае

В первый день мая оккупанты сбросили осколочные гранаты на позиции военных ВСУ вблизи Водяного. 1 военный получил ранения.

5 мая в результате вражеских обстрелов пострадали 2 украинских военнослужащих. Их оперативно эвакуировали в медицинские учреждения.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала