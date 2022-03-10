С начала войны до 7 марта объем международных резервов Украины даже вырос

10 марта 2022 , 20:35
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Источник:

НБУ

С начала войны России против Украины, на 7 марта, объем международных резервов государства даже вырос. В частности, на 1,15% или на 315,6 миллионов долларов.

Об этом рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко. Все произошло, прежде всего, благодаря покупке Нацбанком валюты у банков – примерно 680 миллионов долларов. 

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Также росту способствовало поступление денег от Международного банка реконструкции и развития – 60 миллионов долларов. 

Украина не планирует прекращать выполнять свои обязательства перед кредиторами, поэтому с начала войны на обслуживание долговых платежей в валюте правительство потратило 342 миллиона долларов,
– рассказал глава НБУ. 

Шевченко добавил, что также удалось погасить кредит в размере 100,5 миллиона долларов, предоставленный центральным банком Швеции. 

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Автор: Тетяна Кійовська