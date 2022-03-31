С начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулось 575 тысяч украинцев. Большинство из них сделали это, чтобы взять оружие в руки и защищать родную землю от оккупантов.

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За нарушение закона предусматривается наказание

В ГПСУ также отмечают, что есть и те, кто пытается уехать из Украины, нарушая закон. Они придумывают всевозможные способы, чтобы пересечь государственную границу и избежать, например, мобилизации.

Напомним, что в Винницкой области задержали 47-летнего жителя Жмеринки . Он хотел дать 2 тысячи долларов взятки, чтобы его не мобилизовали в армию.

А вот на Волыни мужчина пытался вывезти за границу 320 тысяч долларов . Деньги он спрятал в автомобиле, а также под верхней одеждой.

Мы призываем вас ни в коем случае не нарушать закон. По меньшей мере вас ожидает административная ответственность, а максимально – заключение. Так что не шутите с этим.