Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернулися 575 тисяч українців. Більшість із них зробили це, щоб взяти зброю до рук і захищати рідну землю від окупантів.

Читайте також Зеленський нагородив 35 прикордонників держнагородами

За порушення закону передбачається покарання

У ДПСУ також зазначають, що є й ті, хто намагається виїхати з України, порушуючи закон. Вони придумують усілякі можливі способи, щоб перетнути державний кордон і уникнути, наприклад, мобілізації.

Нагадаємо, що на Вінниччині затримали 47-річного мешканця Жмеринки. Він хотів дати 2 тисячі доларів хабаря, щоб його не мобілізували до війська.

А от на Волині чоловік намагався вивезти за кордон 320 тисяч доларів. Гроші він заховав в автомобілі, а також під верхнім одягом.

Ми закликаємо вас ні в якому разі не порушувати закон. Щонайменше на вас очікує адміністративна відповідальність, а щонайбільше – ув'язнення. Тож не жартуйте з цим.

До теми – У Верховній Раді хочуть карати тих, хто незаконно покинув Україну – дивіться відео: