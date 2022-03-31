Правоохоронці Вінницької області повідомили про 47-річного мешканця Жмеринки. Чоловік намагався дати хабар у розмірі 2 тисяч доларів, щоб уникнути мобілізації.

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За ухиляння на чоловіка очікує кримінальна відповідальність

Так, 30 березня бійці КОРДу затримали його відразу після того, як чоловік передав гроші посадовцю військкомату. Тепер на нього очікує кримінальна відповідальність.

Згідно з чинним законодавством, ухилянт може бути позбавлений волі на строк до 8 років. Так ще й з конфіскацією майна. Правопорушнику вже оголосили про підозру та обрали запобіжний захід. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.



Чоловіка затримали та відправили до ізолятора / Фото Поліції Вінницької області

Ми нагадаємо, що у Верховній Раді пропонують карати тих чоловіків, які незаконно покинули країну під час воєнного стану. Їх можуть позбавляти волі на термін до 10 років.

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