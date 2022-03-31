Як повідомляють у ДПСУ, чоловік намагався незаконно вивезти з країни 320 тисяч доларів. Для цього він використав сховок в автомобілі, а частину суми перевозив на собі.

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Вилучені кошти підуть на потреби ЗСУ

Вдалося затримати чоловіка під час спроби перетнути кордон у пункті пропуску "Ягодин". Там митники і провели обстеження транспортного засобу, яке виявило сховок.

Митники зазначають, що пачки банкнот були дбайливо спакованими та порахованими. Їх волинянин приховав у порожнинах багажника машини, а також у досить неочікуваних місцях – аптечках і пакунку особистої гігієни. Частину грошей він намагався перевезти під верхнім одягом.

Чоловік намагався вивезти за кордон 320 тисяч доларів / Фото ДПСУ

У ДПСУ зазначають, що іноземну валюту вилучили. Її спрямують на спеціальний рахунок НБУ та надалі використають на потреби ЗСУ. А от на волинянина очікує ще й штраф, який еквівалентний сумі вилученого. Себто доведеться йому заплатити за курсом НБУ майже 9,5 мільйона гривень.

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