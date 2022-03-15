С начала войны на границе поймали почти 700 военнообязанных мужчин

В Украине большинство мужчин мужественно уходят на фронт и защищают родную страну, чтобы в будущем жить под мирным небом. Однако, не все являются патриотами, скорее их можно назвать трусами.

Да, многие мужчины призывного возраста продолжают попытки побега за границу. По данным Государственного бюро расследований, таких случаев было уже около 700.

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691 военнообязанный мужчина хотел пересечь границу

Работники ГБР постоянно контролируют ситуацию на государственных границах Украины и принимают меры по недопущению незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста – 18 – 60 лет.

За это время сотрудники Бюро совместно с пограничниками не допустили пересечение границы 691 гражданином Украины, выезд которых в условиях военного положения был ограничен,

– говорится в сообщении.

Также было начато досудебное расследование по 6 уголовным производствам, в частности:

Незаконное пересечение государственной границы;

Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.

Кроме того, работники ГБР проводят фильтрационные мероприятия граждан России, желающих уехать или въехать в Украину, даже с применением полиграфа.