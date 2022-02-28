С начала войны оккупанты применили около 180 ракет "Искандер"
28 февраля 2022 , 12:58Читати новину українською
Источник:ЗСУ
Российские войска с 24 февраля громили по Украине из ракет "Искандер". В общей сложности они применили 180 единиц этой техники.
Известно, что "искандеры" запускали из Белоруссии. О количестве ракет сообщили в оперативной сводке ВСУ 28 февраля.
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С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер",
– говорится в сообщении.
К слову, из ракетного комплекса "Искандер" оккупанты обстреляли аэропорт в Житомире.
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