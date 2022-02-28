С начала войны оккупанты применили около 180 ракет "Искандер"

Российские войска с 24 февраля громили по Украине из ракет "Искандер". В общей сложности они применили 180 единиц этой техники.

Известно, что "искандеры" запускали из Белоруссии. О количестве ракет сообщили в оперативной сводке ВСУ 28 февраля.

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С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер",

– говорится в сообщении.

К слову, из ракетного комплекса "Искандер" оккупанты обстреляли аэропорт в Житомире.

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