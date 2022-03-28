Представитель СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что эти ботофермы действовали в Харькове, Черкассах, Тернополе, Полтаве и на территории Закарпатья. Фейковые аккаунты создавали в разных соцсетях. В частности, запрещеных в Украине.
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Через эту "армию ботов" распространяли фейки о войне России в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии,
– заявил Дехтяренко.
Враг пытался:
- инспирировать панические настроения среди граждан;
- дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.
Правоохранители во время обысков обнаружили:
- свыше 100 комплектов GSM-шлюзов;
- почти 10 тысяч сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности;
- ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий;
- черновую бухгалтерию.
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