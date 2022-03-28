Представитель СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что эти ботофермы действовали в Харькове, Черкассах, Тернополе, Полтаве и на территории Закарпатья. Фейковые аккаунты создавали в разных соцсетях. В частности, запрещеных в Украине.

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Через эту "армию ботов" распространяли фейки о войне России в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии,

– заявил Дехтяренко.

Враг пытался:

инспирировать панические настроения среди граждан;

дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.

Правоохранители во время обысков обнаружили:

свыше 100 комплектов GSM-шлюзов;

почти 10 тысяч сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности;

ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий;

черновую бухгалтерию.