Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що ці ботоферми діяли у Харкові, Черкасах, Тернополі, Полтаві і на території Закарпаття. Фейкові акаунти створювали у різних соцмережах. Зокрема, заборонених в Україні.
Зауважте СБУ затримала колаборанта, який мріяв очолити окупаційну адміністрацію в Дніпрі
Через цю "армію ботів" поширювали фейки про війну Росії в Україні, відбувалося масоване нав'язування та виправдання російської агресії та ідеології,
– заявив Дехтяренко.
Ворог намагався:
- інспірувати панічні настрої серед українських громадян;
- дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.
Правоохоронці під час обшуків виявили:
- понад 100 комплектів GSM-шлюзів;
- майже 10 тисяч сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності;
- ноутбуки та комп'ютерне обладнання з доказами незаконних дій;
- чорнову бухгалтерію.
Президент Зеленський нагородив працівників СБУ: дивіться відео