С начала войны в Украине российские бойцы в Приднестровье жалуются, что нечего есть

Российские военные в оккупированном Приднестровье внезапно начали жаловаться на многолетнюю коррупцию среди руководства. А все потому, что теперь солдатам просто нечего есть.

Русские в Приднестровье жалуются, что с началом полномасштабной войны в Украине у них сильно ухудшилась ситуация. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на собственные источники.

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Как российские полковники наживаются на солдатах

Боевики недовольны, что их начальник, полковник Дмитрий Зеленков, обманывает "честных военных" из-за коррупционных схем. Одну из таких схем организовали в городе Бендеры. Там, Зеленков, полковник Дмитрий Сорокин и подполковник Валентин Островерхий помещают военных в отель по завышенной цене.

Российским офицерам во время заграничных командировок компенсируют проживание на 1 тысячу долларов. В то же время руководство заключает договоры о том, что бойцы арендуют номера в отеле "Приетения" за 1 тысячу долларов. Хотя на самом деле аренда 2-комнатной квартиры с новым ремонтом в центре Бендер стоит до 200 долларов за месяц.

Если подсчитать количество украденных денег из бюджета России, то только на аренду номеров в отеле воруют ежемесячно около 50 000 долларов. Такая схема работает уже на протяжении последних 10 лет. За это время полковник Зеленков мог украсть из бюджета около 3 миллионов долларов с учетом откатов,

– говорится в сообщении.

Россияне, как и всегда, боятся жаловаться

На жалобы к Зеленкову никто не отреагировал. Однако большинство бойцов просто боятся что-то говорить, чтобы их не уволили с работы. Мол, командование сразу искореняет любое "инакомыслие".

Теперь российские оккупанты находятся в затруднительном положении. Иногда им даже приходится занимать деньги у молдавских военных.

В Тирасполе, например, приближенные к руководству офицеры воруют еду у контрактников. Сухпайки им выдают испорченные. Поэтому у солдат возникают заболевания желудка. Теперь даже сами россияне говорят, что в случае боевых действий ни одна техника не поедет, ведь топливо украли, а военные не смогут воевать, потому что больны.

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