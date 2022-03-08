Об этом рассказала начальник управления международного сотрудничества и европейской интеграции ГПСУ Илона Мельникова. Она сообщила, что с 24 февраля пассажиропоток значительно вырос.
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Ограничений на выезд иностранцев нет
Ограничений на выезд иностранцев нет. Некоторые ограничения на период военного положения действуют только в отношении мужчин – граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет,
– рассказала Мельникова.
В ГНСУ отметили, что только за минувшие сутки западный участок пересекли на выезд более 117 тысяч человек. Среди этих людей были как украинцы, так и иностранцы.
Пограничники говорят, что для иностранцев создали все условия
️Пограничники говорят, что для выезжающих из Украины иностранцев созданы все надлежащие условия. Сигналов о ненадлежащем отношении при пересечении границы не поступало.
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