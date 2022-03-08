Про це розповіла начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ДПСУ Ілона Мельникова. Вона повідомила, що з 24 лютого пасажиропотік значно зріс.
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Обмежень на виїзд іноземців немає
Обмежень на виїзд іноземців не має. Певні обмеження на період воєнного стану діють тільки відносно чоловіків – громадян України віком від 18 до 60 років,
– розповіла Мельникова.
У ДПСУ зазначили, що лише за минулу добу західну ділянку перетнули на виїзд понад 117 тисячі осіб. Серед цих людей були як українці, так і іноземці.
Прикордонники кажуть, що для іноземців створили всі умови
️Прикордонники кажуть, що для іноземців, які виїжджають з України, створені всі належні умови. Сигналів про неналежне ставлення під час перетину кордону не надходило.
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