Так, с начала войны туда было эвакуировано 114 125 человек, из них 29 405 детей. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В Запорожье эвакуировали более 114 тысяч человек

Тимошенко подчеркнул, что город полностью готов принять вынужденных переселенцев. Только вчера встретили 5 558 человек.

Во время поездки в Запорожье он встретился с людьми, которые эвакуировались гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье. По его словам, сейчас они временно проживают в одном из санаториев города и обеспечены всем необходимым.

Люди рассказали обо всех ужасах, которые творит оккупационная российская армия в украинском городе. Это трудно слушать без боли в сердце. Все надеются вернуться в мирный Мариуполь,

– написал он.

Тимошенко также добавил, что в областной Гумштаб из Кировоградской области ежедневно направляют тысячи продовольственных наборов. Всего в течение войны Укрзализныцей в Запорожье поступило более 5 000 тонн гуманитарной помощи.

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