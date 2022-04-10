Так, з початку війни туди було евакуйовано 114 125 осіб, з них 29 405 дітей. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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У Запоріжжя евакуювали понад 114 тисяч людей

Тимошенко підкреслив, що місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. Тільки вчора зустріли 5 558 осіб.

Під час поїздки до Запоріжжя він зустрівся з людьми, які евакуювалися гуманітарним коридором із Маріуполя до Запоріжжя. За його словами, зараз вони тимчасово проживають в одному із санаторіїв міста та забезпечені всім необхідним.

Люди розповіли про всі жахіття, які творить окупаційна російська армія в українському місті. Це важко слухати без болю у серці. Усі сподіваються повернутися до мирного Маріуполя,

– написав він.

Тимошенко також додав, що до обласного гумштабу з Кіровоградської області щодня направляють тисячі продовольчих наборів. Загалом впродовж війни Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги.

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