С 24 февраля по 24 марта в целом как на въезд, так и на выезд из Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили 3,2 миллиона человек.

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Вернулось в Украину более 400 тысяч граждан

Из страны уехало 2,2 миллиона соотечественников и 275 тысяч иностранцев.

В то же время, за время войны 435 тысяч граждан вернулись в Украину. Большинство из них – мужчины.

Важно! В условиях гуманитарного кризиса приоритет пропуска на границе Украины предоставляется женщинам и детям. Мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) запрещено покидать Украину.

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