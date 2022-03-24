З 24 лютого по 24 березня загалом як на в‘їзд, так і на виїзд з України, співробітники Держприкордонслужби оформили 3,2 мільйона осіб.

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Повернулось в Україну понад 400 тисяч громадян

З країни виїхало 2,2 мільйона співвітчизників та 275 тисяч іноземців.

Водночас за час війни 435 тисяч громадян повернулися в Україну. Більшість із них - чоловіки.

Важливо! В умовах гуманітарної кризи пріоритет пропуску на кордоні України надається жінкам та дітям. Чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) заборонено залишати Україну.

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