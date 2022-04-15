Также сотрудники Службы безопасности работают над тем, чтобы выявлять и задерживать коллаборантов. Лиц, которые пошли на сотрудничество с врагом, уже насчитали около 300.

К теме СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов по всей Украине

Удалось ликвидировать ДРГ, которая планировала покушение на президента

Удалось найти и ликвидировать ДРГ, которая должна была покушаться на украинского президента. Также оккупанты дали и другие задачи этой группе – в частности, диверсии в Киеве и других регионах.

Последние операции, которые отработала СБУ:

В Житомире нейтрализовали вражескую агентурную группу. В ее состав входили 6 человек, "разгонявших" вражескую пропаганду в соцсетях. Они агитировали людей в частных беседах.

нейтрализовали вражескую агентурную группу. В ее состав входили 6 человек, "разгонявших" вражескую пропаганду в соцсетях. Они агитировали людей в частных беседах. В Киеве задержали 2 мужчин, решивших нажиться на войне. Они "выбивали" из владельца СТО 2 дорогих автомобиля – якобы для украинских военных.

задержали 2 мужчин, решивших нажиться на войне. Они "выбивали" из владельца СТО 2 дорогих автомобиля – якобы для украинских военных. На Волыни "накрыли" незаконный сбыт касок и бронежилетов стоимостью 18 тысяч долларов. Их в Украину ввезли в качестве гуманитарной помощи.

"накрыли" незаконный сбыт касок и бронежилетов стоимостью 18 тысяч долларов. Их в Украину ввезли в качестве гуманитарной помощи. В Черкасской области контрразведчикам удалось задержать информатора, который поставлял данные российским военным.

Смотрите жуткое видео: как оккупанты сломали жизнь людей на Киевщине