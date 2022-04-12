За последние дни удалось разоблачить предателей и коллаборантов в 4 областях. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, он был украинским чиновником

В Николаевской области задержали местного, который предоставлял оккупантам разведданные о дислокации подразделений ВСУ и корректировал ракетные обстрелы. Фиксировал все на фото, а после этого Россия наносила удары по военным и мирному населению. После авиаударов предатель должен был отчитаться о количестве погибших.

В Донецкой области задержали сразу троих коллаборантов. Их задача заключалась в передаче информации российским оккупантам о позициях украинских войск в частности на территории Волновахского региона, расположении блок-постов в области и перемещении военной техники ВСУ.

Разоблачили целую сеть агентов РФ

В Луганской области сотрудники СБУ ликвидировали деятельность целой сети агентов России. Организатора и участников задержали в Лисичанске. Они собирали и передавали российскому куратору данные о расположении ВСУ, Нацгвардии, а также Госпогранслужбы. Кроме этого, их интересовали последствия вражеских обстрелов.

Житель Запорожской области был задержан спецназначенцами СБУ за корректировку вражеской артиллерии по позициям Вооруженных Сил Украины. Также он собирал информацию о расположении военной техники.

В СБУ напомнили, что наказанием за государственную измену является пожизненное заключение.

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