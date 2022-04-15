Також співробітники Служби безпеки працюють над тим, аби виявляти та затримувати колаборантів. Осіб, які пішли на співпрацю з ворогом, уже налічили близько 300.
До теми СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів по всій Україні
Вдалось ліквідувати ДРГ, яка планувала замах на президента
Вдалось знайти та ліквідувати ДРГ, яка мала вчинити замах на українського президента. Також окупанти дали і інші завдання цій групі – зокрема, диверсії у Києві та й в інших регіонах.
Останні операції, які відпрацювала СБУ:
- У Житомирі нейтралізували ворожу агентурну групу. До її складу входили 6 осіб, які "розганяли" ворожу пропаганду у соцмережах. Також вони агітували людей у приватних бесідах.
- У Києві затримали 2 чоловіків, які вирішили нажитись на війні. Вони "вибивали" з власника СТО 2 дорогі автівки – начебто для українських військових.
- На Волині "накрили" незаконний збут касок та бронежилетів вартістю 18 тисяч доларів. Їх в Україну ввезли як гуманітарну допомогу.
- На Черкащині контррозвідникам вдалось затримати інформатора, який постачав дані російським військовим.
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