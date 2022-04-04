С начала вторжения в ВСУ – 84 Героя Украины, 42 – посмертно, – Резников

Алексей Резников отметил, что еще обязательно назовут поименно и поблагодарят комбригов, комбатов, полковников, сержантов и солдат, отличившихся на этой войне.

По его словам, с начала нашествия в Вооруженных Силах уже есть 84 Героя Украины. Однако 42 из них получили это звание посмертно.

Важно Перед уничтоженной оккупантами "Мрией": Резников встретился с военными в освобожденном Гостомеле

"Сотни защитников и защитниц отмечены высокими государственными наградами. Они достойны", – сообщил Алексей Резников.

Кроме того, он рассказал, что за этот период 18 настоящих офицеров получили звание бригадного генерала. Это новое поколение командиров высшего звена, изображение современной украинской армии, которая закаливается не в кабинетах, а в бою.

Обратите внимание – за сутки Украина сбила вертолет и 2 самолета оккупантов