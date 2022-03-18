Уже с 11 часов люди могли занимать места в автобусах на Мелитопольском шоссе. На своих автомобилях тоже можно присоединиться к эвакуационной колонне.
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Отправка колонны в 13:00. Личный транспорт как жителей Мариуполя, так и жителей Бердянска может присоединиться к колонне за автобусами,
– говорится в сообщении.
Заправить личный транспорт мариупольцы могут на заправках Запорожьенефтепродукт по адресам:
- Кабельников, 132а;
- Мелитопольское шоссе, 87б;
- Восточный проспект, 4а.