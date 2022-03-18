Вже з 11 години люди могли займати місця в автобусах на Мелітопольському шосе. На власних авто теж можна приєднатися до евакуаційної колони.

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Відправлення колони о 13:00. Особистий транспорт як мешканців Маріуполя, так і мешканців Бердянська може приєднатися до колони за автобусами,

– мовиться в повідомленні.

Заправити особистий транспорт маріупольці можуть на заправках Запоріжжянафтопродукт за адресами:

Кабельників, 132а;

Мелітопольське шосе, 87б;

Східний проспект, 4а.

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