Соответствующее заявление Ермак обнародовал вечером 18 апреля. Чиновник объяснил, что в Вооруженных силах Украины все надежно.

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Началась вторая фаза русско-украинской войны

Андрей Ермак рассказал, что многие фейки сейчас распространяются о наступлении россиян на Донбассе.

Началась вторая фаза войны, но скажу вам, что в ВСУ – все надежно. Верьте в нашу армию, она у нас очень сильная,

– написал Андрей Ермак.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 апреля российские военные приступают к наступательной операции на Донбассе. Там зафиксировали признаки активизации противника.

Накануне, 17 апреля, Владимир Зеленский рассказал, что враг готовится не просто нанести масштабный удар, а уничтожить целый Донбасс.

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