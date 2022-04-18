Відповідну заяву Єрмак оприлюднив ввечері 18 квітня. Посадовець пояснив, що у Збройних силах України все надійно.

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Почалась друга фаза російсько-української війни

Андрій Єрмак розповів, що багато фейків зараз розповсюджується про наступ росіян на Донбасі.

Почалася друга фаза війни, але скажу вам, що у ЗСУ – все надійно. Вірте в нашу армію, вона у нас дуже сильна,

– написав Андрій Єрмак.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 18 квітня російські військові розпочинають наступальну операцію на Донбасі. Там зафіксували ознаки активізації противника.

Напередодні, 17 квітня, Володимир Зеленський розповів, що ворог готується не просто завдати масштабного удару, а знищити цілий Донбас.

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