Росія активізувала наступальні та штурмові дії

Про активізацію російського ворога заявили у Генштабі ЗСУ. Повідомляється, що зафіксовано ознаки початку наступальної операції росіян у Східній операційній зоні.

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У Генштабі зазначили, що у Слобожанському та Донецькому операційних районах збройні сили Росії активізували наступальні та штурмові дії.

Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії,

– повідомили у Генштабі.

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