Начали выплачивать пенсии за апрель: Черниговская и Луганская области завтра получат деньги

В Украине начали выплачивать пенсии за апрель. Деньги для жителей Черниговской и Луганской областей уже перечислили в Ощадбанк.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По его словам, один из приоритетов правительства заключается в том, что Украина выполняла и будет выполнять все обязательства перед гражданами, в частности пенсионерами.

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В Украине начали выплачивать апрельские пенсии

Зеленский рассказал о важных и приятных новостях от украинских чиновников.

Они уже начали выплаты пенсий за апрель. В частности, Пенсионный фонд перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Уже завтра деньги будут у людей на карточках, а Укрпочта будет развозить наличные,

– отметил президент.

Выплата апрельских пенсий завтра-послезавтра продолжится и в других областях на востоке и в центре Украины, а на днях эта волна охватит и всю страну.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: