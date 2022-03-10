Начались переговоры Кулебы с Лавровым

В Анталии 10 марта начались переговоры министров иностранных дел Украины, Турции и России. Дмитрий Кулеба уже встретился с Сергеем Лавровым.

С представителем государства-агрессора будут говорить о нападении России, военных преступлениях и целенаправленных обстрелах путинскими войсками гражданских объектов в украинских городах, в результате которых гибнут мирные люди, в частности дети.

Кстати Блинкен и Кулеба в очередной раз поговорили о том, как можно остановить Путина

Что ждут от переговоров

Ранее Кулеба отмечал, что имеет сдержанные ожидания от встречи с Лавровым, ведь неизвестно, с какими директивами россиянин приехал.

Перед разговором с Лавровым Кулеба отдельно поговорил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Нашего дипломата встретили очень тепло.

Смотрите видео, как Кулеба прибыл в Турцию:

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